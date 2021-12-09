Fransa'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Fransa basınındaki haberlere göre, Sanary-sur-mer kentinde dün yerel saatle 03.40'ta çöken 3 katlı binanın enkazından 36 saat sonra bir ceset daha çıkarıldı.

Olayda toplam 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Hafif yaralı 3 kişinin komşu bina sakinlerinden olduğu ifade edildi.

Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Fransa'da gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen en ölümcül patlama 26 Aralık 2004'te Mulhouse kentinde olmuştu. Patlamada 19 kişi yaşamını yitirmişti.