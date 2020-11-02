Fransa'da en yüksek günlük vaka açıklandı!

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 418 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 435'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 52 bin 518 artışla 1 milyon 466 bin 433'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Hastanelerde 3 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 143 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 877 artışla 119 bin 104'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'ya yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 13:59