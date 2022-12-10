Fransa'da hastanelerde doluluk alarmı veriliyor

Fransa Halk Sağlığı birimine göre son günlerde grip ve bronşit vakalarında,, yatan hasta sayısında hızlı artış kaydedildi.

Son bir haftada koronavirüs vakalarında da artış gözlemlendi.

Yetkililere göre bunun nedeni hastanelerin düşük yatak kapasitesiyle hizmet vermesi.

Ülke genelinde hastaneler yaklaşık yüzde 15 eksik yatak kapasitesiyle çalışıyor.



Bu durumun, personel eksikliğiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Salgının hızlanmasının iş başındaki hastane personelini de zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Halka aşı olma çağrısı yapılıyor.

İngiltere'de de sağlık kurumlarındaki bekleme sürelerine ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedaviye başlamak için bekleyenlerin sayısı, yaklaşık 7 milyon 200 bin kişi ile rekor seviyeye yükseldi.

Acil ve kaza bölümlerinde yatması gereken hastaların yaklaşık yüzde 40'ı dört saat ve daha uzun süre için bekliyor.

Hastaların yaklaşık yüzde 10'u da 12 saatten fazla bekliyor.