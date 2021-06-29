Fransa'da koronavirüs dolayısıyla ölenlerin sayısı 111 bin 41'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs dolayısıyla salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 44 artışla 111 bin 41'e yükseldi.
Avrupa 29.06.2021, 02:15 29.06.2021, 03:44
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 509 artışla 5 milyon 770 bin 530'a, 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 41'e yükseldi.
Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 514 bin 605'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.
Kaynak: AA
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