Fransa'da Müslümana hayat hakkı yok: Kapatmak için gerekçe bulun

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin ülkedeki İslami kurum ve Müslüman nüfusa yönelik faşizm boyutuna ulaşan baskıları sürüyor. Paris yönetiminin önce “İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak adlandırdığı, gelen tepkiler üzerine ismini “Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler” olarak değiştirdiği yasa tasarısı Meclis’te görüşülürken, şimdi de Müslümanlara ait iş yerlerini kapatmak için denetçilere “bir gerekçe bulun” talimatı verdiği ortaya çıktı.

400’DEN FAZLA İŞ YERİ KAPATILDI

Mediapart internet sitesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde şehirlerde Ocak 2020’de kurulan “İslamcılık” ve Cemiyetçi Ayrılıkçılıkla Mücadele (CLIR) birimleri, şu ana kadar iş yerlerine yönelik 18 bin denetim gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda Müslümanlara ait 400’den fazla kuruluş ve iş yeri kapatıldı. Bakanlık, CLIR birimlerine bağlı denetçilerden, Müslümanlara ait iş yerlerini “çok sıkı bir şekilde” denetlemelerini istedi. Valiliklerin iç yazışmalarına dayandırılan habere göre CLIR birimleri, bölge valiliklerinin düzenledikleri iş yeri denetimlerine katılmayı talep etti. Çalışma Bakanlığı da “dini radikalizm” ile mücadele eden CLIR personeliyle iş birliği yapılması yönünde karar aldı.

DENETÇİ İTİRAF ETTİ

Bakanlıklar, denetmenlerden, Müslümanlara ait iş yerlerinde iş kanunun sağlık ve hijyen standartlarıyla ilgili maddelerinin ihlal edildiğine veya “ayrılıkçı” şüphelerin kanıtlandığına ilişkin herhangi bir “yasal gerekçe” bulmalarını talep etti. “Yasal gerekçe bulun” talimatı, Melun bölgesinde bir restorana düzenlenen operasyona ilişkin elektronik postaya yansıdı. Postada, restoranın kapatılması için denetçilerden “mutlaka bir gerekçe bulmaları” isteniyor. Mediapart’a konuşan bir denetçi, radikalizmle ilgili bağlantısı olmayan iş yerlerinin “ne pahasına olursa olsun kapatılmasının” kendilerinden istendiğini söyledi. Denetçi, istenenlerin endişe verici olduğunu vurguladı. Yasalara göre valilik emirlerine uymak zorunluluğu olmasa da denetçilerin üstlerinin verdiği görevleri yerine getirmesi gerekiyor.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI

Müslümanların iş yerlerinin kapatılması için gerekçe ve neden bulunması talimatı, ulusal yasaları ihlal ediyor. Hukukçulara göre talimat ve talimatı uygulayanlar, “bağımsız ve tarafsız” olunmasını öngören 1947 tarihli İş Denetimi Sözleşmesi’ne aykırı. Genel İş Konfederasyonu’ndan (CGT) 18 Ocak’ta yayımlanan açıklamada, CLIR tarafından belirtilen amacın iş denetmenlerinin görev tanımı içerisinde yer almadığı kaydedildi. Açıklamada, Müslümanlara ait iş yerlerinin teftiş edilmesinin, “işçilerin korunmasıyla ilgisinin olmadığı”, “Müslümanları hedef aldığı” ve bunun “yasa dışı” olduğu vurgulandı. CGT Ulusal Sekreteri Valerie Labatut, CLIR’nin taleplerinin iş denetmenlerinin bağımsızlığını ihlal ettiğini vurgulayarak, “Bu iş denetimi yetkisinin yanlış kullanılmasıdır” ifadesini kullandı.

Nefret salgını sürüyor

Ülkedeki yabancılara yönelik nefret salgını da sürüyor. Yerel basındaki haberlere göre, Besançon kentinde Mağrip kökenli Khaled Cid adlı adam, ırkçı saldırıya uğradı. Ülkedeki aşırı sağcı gruplarla ilişkisi bulunan ve polis kayıtlarında sabıkasının olduğu belirtilen Philippe T, Cid’e “Ah! Takım elbiseli bir Arap” şeklinde hakaret ederek saldırdı. Cid, yaptığı açıklamada, anormal davranışlar sergileyen kişiye polis olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de üzerindeki takım elbiseyi göstererek polis olmadığını söylediğini, akabinde saldırıya uğradığını anlattı. Zanlının gözleri yerinden fırlarcasına koşarak saldırdığını ve Araplara hakarette bulunup kendisini öldüreceğini söylediğini belirten Cid, polislerin kısa sürede olaya müdahale ettiğini dile getirerek, “O ana kadar oğlumu bir daha göremeyeceğimi zannettim” ifadesini kullandı. Saldırgan hakkında şikayette bulunan Cid’e doktorlar 3 gün iş göremez raporu verdi.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 07:57