Fransa'da Müslümanları hedef alan çeteye soruşturma

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Fransa'da geçen ay Müslümanları hedef alan ve önlenen terör saldırısına ilişkin 3 şüpheli hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, geçen ay Müslümanları hedef alan ve gerçekleşmeden önlenen terör saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, pazartesi günü Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin düzenlendiği operasyonla yakalandığı ve Müslümanlara karşı şiddet eylemleri planlamakla suçlandığı kaydedildi.

Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında geçen ay soruşturma başlatılmıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve 36 silahın ele geçirildiği ifade edilmişti.

Fransız basını, aralarında bir lider, bir kadın ve emekli polisin de olduğu 10 kişinin, Fransız halkını Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı gruba üye olduklarını yazmıştı.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 00:54