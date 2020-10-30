Fransa'daki saldırganın ülkeye nasıl girdiği ortaya çıktı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde dün Notre-Dame Kilisesi'nde ikisi kadın üç kişiyi bıçaklayarak öldüren Brahim Aioussaoi birçok kişiyi de yaraladı. Polis 21 yaşındaki zanlıyı vururken, tekbir getiren ve öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilen Brahim Aioussaoi adlı zanlının durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Aioussaoi'nin geçen ay bir göçmen teknesiyle Tunus'tan İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği belirlendi. Zanlının İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.

İTALYA, FRANSA VE TUNUS'TA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Fransız savcılar, Aioussaoi'nin, İtalya'dan trenle Nice'e gittiğini söylüyor. Saldırıyla ilgili soruşturmayı Fransa, İtalya ve Tunus'tan dedektifler ortaklaşa yürütüyor.

"FRANSA TERÖRE TESLİM OLMAYACAK"

Nice'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayla ilgili olarak "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullandı. Emmanuel Macron, "Fransa'nın değerlerinden vazgeçmeyeceğini ve teröre asla teslim olmayacağını" söyledi.

ASKER SAYISI ARTIRILDI

Macron ayrıca Fransa'da kiliseler ve okullar gibi halka açık yerleri korumakla görevlendirilen askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını açıkladı.

Fransa'da saldırı sonrası ulusal güvenlik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Öte yandan, Türkiye Dişişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla Nice'deki saldırıyı kınadı. Açıklamada "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

PERŞEMBE GÜNÜ İKİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Bu arada Perşembe günü biri Fransa'da diğeri Suudi Arabistan'da iki saldırı daha düzenlendi. Fransa'nın güneyinde Avignon kenti yakınlarındaki Montfavet bölgesinde, elinde tabancayla polisleri tehdit eden bir kişi vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransa Konsolosluğu dışında bir güvenlik görevlisine saldırı düzenlendi. Zanlı gözaltına alınırken, güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Fransa'da iki hafta önce de, derste ifade özgürlüğünden bahsederken öğrencilerine Hz. Muhammedin karikatürlerini gösteren Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Kaynak: Haberler

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 15:36