Fransa’dan Libya’ya güvenlik mesajı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Fethi Başaga, başkent Trablus'taki ofisinde Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Beatrice le Fraper du Hellen'i kabul etti.

Fransız Büyükelçi Hellen, sınır kontrolü ve güvenlik alanlarında Libya'ya destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ülkesinin Libya İçişleri Bakanlığı mensuplarına yurt içi ve yurt dışında eğitim vermeye de hazır olduğunu ifade eden Hellen, Fransa'nın Libya ile başta güvenlik olmak üzere her alanda ikili ilişkileri geliştirmeyi istediğini aktardı.

Libya İçişleri Bakanı Başaga da ülkesinin her yerinde iç güvenliğin tesis edilmesi gerektiğini belirterek, Fransa Büyükelçisi ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Görüşmenin Libya ile Fransa arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin başlangıcı olacağını söyleyen Başaga, bugünkü görüşmenin Fransa'nın Libya dahil tüm dünya ülkelerinin güvenliğini tehdit eden düzensiz göçle mücadele konusunda Libya'ya yardım bağlamında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA



