Fransa'dan NATO'ya Afganistan çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO'nun Afganistan'da tahliyelerin ötesinde, krizin sonuçlarını yönetme konusunda müttefiklere yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Le Drian, NATO dışişleri bakanlarının Afganistan gündemiyle bir araya geldiği video konferans sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'nın kendi vatandaşlarını ve "koruması gereken tehlike altındaki Afganları" tahliye etme konusuna öncelik verdiğini yinelediğini kaydetti.

Kabil havalimanına erişimin zor ve kentte durumun kaotik olması nedeniyle NATO müttefiklerinin tahliyeleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için iş birliğini güçlendirmesini istediğini aktaran Le Drian, "Tahliyelerin aciliyetinin ötesinde Afgan krizinin terörün yeniden canlanması, insani gereksinimler ve bölgesel istikrar gibi sonuçlarını yönetmeye yardımcı olmalı." ifadesini kullandı.