Fransa'dan sömürgesine yeşil ışık: "Özerkliği konuşalım"

Fransa, son dönemde şiddet olaylarının yaşandığı Karayipler'deki toprağı Guadeloupe'ta halkın çıkarına olması durumunda özerkliği tartışabileceklerini duyurdu.

Denizaşırı bölgelerden sorumlu Bakan Sebastien Lecornu, Guadeloupe'deki bazı seçilmiş yetkililerin denizaşırı statülerini değiştirecek özerklik sorununu gündeme getirdiğini kaydetti.

Lecornu, “Onlar, yerel yöneticilerine daha fazla karar verme özgürlüğü istiyor. Hükümet bunu konuşmaya hazır, bu tartışmalar Guadeloupe'nin günlük yaşamının gerçek sorunlarını çözmeye hizmet ettiği sürece kötü değil "dedi.

Bakan Lecornu, Paris yönetiminin bu bölgedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, altyapı projeleri ve gençler için iş yaratma planı da dahil olmak üzere bir dizi girişimini de hatırlattı.

Lecornu'nun açıklamalarını eleştiren aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Twitter paylaşımında, "Hükümet, radikal ayrılıkçıları satın almaya çalışmak için Guadeloupe'u bırakmaya hazır olduğunu söylüyor. Guadeloupeluların beklediği bu değil. Devlete saygı duyulması ve korunmasını, bizim onlara gelecek vaatleri sunmamızı bekliyorlar" dedi.

Guadeloupe'de nüfusun yüzde 34,5'i ulusal yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bölgede işsizlik oranı yüzde 19, bu oran gençlerde yüzde 35'e çıkıyor.

Kaynak: Euronews