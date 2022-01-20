Fransa'dan Uygur Türkleri kararı: Soykırım olarak tanındı
Fransa, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insanlık dışı uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Uygurlara yönelik 'soykırımı' kınayan yasa tasarısı Parlamentonun alt kanadında kabul edildi.
Fransa'da muhalefetteki Sosyalist Partinin sunduğu Uygurlara yönelik soykırımı kınayan yasa tasarısına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi de destek verdi.
Tasarı, Fransız parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlara yönelik uygulamalar "soykırım" olarak tanınarak kınandı.
Pekin Kış Olimpiyatları'na boykot kararına Fransa dahil olmamıştı
Bağlayıcı olmayan kararın, Pekin'de 4 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat oyunlarından önce kabul edilmesi dikkati çekti.
ABD, Avustralya, Kanada ve İngiltere geçen ay, Çin’de “insan hakları ihlali yapıldığı” gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na yönelik diplomatik boykot kararı almıştı.
Fransa ise boykota dahil olmayacağını açıklamıştı.