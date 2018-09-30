Fransız askerleri ölü bulundu

Alp dağlarında yürüyüş yapmaya çıkan 22 ve 35 yaşlarındaki iki Fransız asker ölü bulundu. Savcı Raphal Ballard askerlerin görevde olmadıklarını belirterek, cansız bedenlerinin sabah saat 4'te bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, iki askerin bedeninin uçurumların olduğu alanda bulunduğu fakat ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği ifade edildi. Dün akşam saat 21'de başlayan helikopter ile arama kurtarma çalışmaları bu sabah cansız bedenlerin bulunmasıyla son bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.