Fransız bakan görevi başındayken yargılanacak

CJR soruşturma komitesi, Dupond-Moretti'nin “yasa dışı menfaat sağlamaktan” yargılanmasına karar verdi. İlk defa görevi başındaki bir bakan için böyle bir karar alındı.

Dupond-Moretti'nin avukatları Christophe Ingrain ve Remi Lorrain, CJR binasındaki oturumdan sonra basına yaptıkları açıklamada, komitenin bu kararını temyize taşıyacaklarını bildirdi.

Lorrain, temyiz başvurularıyla ilgili kararı Yargıtay’ın karara bağlayacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Dupond-Moretti ne ile suçlanıyor?

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak bakanları yargılama yetkisine sahip CJR'ye şikayet etmişti.

CJR'nin soruşturma komitesi, şikayeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Adalet Bakanı, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce Hakim Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.

Adalet Bakanı suçlamalara ilişkin ne diyor?

Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Moretti, telefon kayıtlarına el konulmasını denetleyen sulh hakimlerinin olası hatalarını araştırmak için Adalet Bakanlığı yetkililerinin tavsiyelerine göre hareket ettiği görüşünü dile getirmişti.

Hakimler ve savcılar tepkili: Bakan mahkemede kendini suçlayacak savcıyı nasıl atayacak?

Bu arada Fransa’nın önde gelen iki hakim ve savcılar sendikası USM ve SM yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı’na yönelik suçlamaların Dupond-Moretti’yi daha önce hiç eşi benzeri yaşanmamış bir konum içine ittiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, Adalet Bakanı olarak Dupond-Moretti’nin davada kendini suçlayacak savcıyı atama durumunda olmasını hukuki açıdan sakıncalı olduğu uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Euronews