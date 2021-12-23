Fransız Bakan yeniden Kovid-19'a yakalandı

Bakan Riester, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateş üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Kendini karantinaya aldığını ve çalışmalarını uzaktan yürüttüğünü ifade eden Riester, salgın tedbirlerine riayet edilmesi ve aşı olunması çağrısında bulundu.

Fransız Bakan, Kültür Bakanlığı yaptığı ve ülkesinde salgın krizi başlangıcı olan Mart 2020'de ilk kez Kovid-19 kapmıştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, 84 bin 272 yeni vaka tespit edilmesiyle Kovid-19'un başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı ortaya çıktı.

Toplam vaka sayısı 8 milyon 798 bin 28'e yükselirken 170 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede 3 bin 147'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 118 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, gelecek günlerde günlük vaka sayısının 100 bine ulaşmasının beklendiğini ve Omicron varyantının, vakaların çoğunluğunu oluşturacağını belirtmişti.