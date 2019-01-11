Fransız bakandan sarı yelekliler için 'yabancı güç' iddiası

Fransa Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, France Inter radyosunda sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı yeleklilerin hafta sonu düzenlediği gösteride 2 polisi darp eden eski boksör Christophe Dettinger için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin yaptığı eleştirilerin neden olduğu tartışmalara değinen Schiappa, şunları kaydetti:

"Yardım kampanyasına katkıda bulunanların tek tek isimlerini istemedim. Bu beni ilgilendirmez. Sorduğum soru şu; gösterilerde şiddete başvuranları kim finanse ediyor? Yabancı güçler mi? İtalyan yetkililerin açıklamaları göz önüne alındığında bu soru anlamsız değil."

Schiappa, aylardır ölüm tehditi ve hakaret içeren mesajlar aldığını belirterek, Dettinger hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı da kısa sürede bir dizi hakarete uğradığını, bu nedenle suç duyurusunda bulunduğu söyledi.

Schiappa, salı günü France Info radyosunda yaptığı açıklamada, 2 polisi darp eden Dettinger'e ilişkin, "Burada çok ağır bir suç işleyen biri var. Kamu düzenini sağlayan görevli polisleri döven bir kişi var. Bu çok ciddi. Bunu desteklemek suça ortak olmak ve teşvik etmek demektir." ifadelerini kullanarak, para verenlerin kimlerin olduğunun bilinmesinin faydalı olacağını söylemişti.

Sarı yelekliler, Bakanın söz konusu yardım kampanyası hakkında yaptığı açıklama nedeniyle sosyal medyadan tepki göstermişti.

Dettinger tutuklandı

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği gösteride birkaç polisi dövdüğü gerekçesiyle pazartesi günü gözaltına alınan Dettinger tutuklandı.

Haberlerde, boksta 2007'de Fransa şampiyonluğu bulunan Dettinger'in duruşmasının 13 Şubat'a ertelendiği belirtildi.

Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 117 bin avronun toplandığı kaydedildi.

İtalya'dan sarı yeleklilere destek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Luigi Di Maio, M5S'nin internet sitesinde birkaç gün önce yayımladığı açıklamada, sarı yeleklilere hitaben şunları kaydetmişti:

"Sizinki, bizim 5 Yıldız Hareketini ve 4 Ekim 2009'dan itibaren milyonlarca İtalyanı canlandıran aynı ruh. Yeni bir Avrupa doğuyor. Sarı yeleklilerin, hareketlerin, direkt demokrasinin Avrupası."

Di Maio, mevcut Fransa yönetimini "vatandaşlarının taleplerine kulak tıkamakla" suçlamış ayrıca M5S olarak sarı yeleklilere destek vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

İtalya'da diğer hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de her türlü şiddeti kınayarak sarı yeleklilerin gösterilerine destek verdiğini ifade etmişti.

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau da iki gün önce gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İtalya'daki hükümet ortaklarını Fransa'nın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonların yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi.

Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, gösterilerin devlete maliyeti 32 milyon avro oldu.

Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Kaynak: AA