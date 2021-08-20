Fransız demokrasisi: İstemedikleri aday belediye başkanı olunca seçimi iptal ettiler

Le Parisien’in haberine göre, seçimlerin 28 Haziran 2020’deki ikinci turundan 3 ay kadar önce Müslüman Ali Rabeh’in başkanı olduğu "Coeur de Trappes" derneği, yardım faaliyetlerinde bulundu.

Derneğin dağıttığı maske, gıda paketi ve çocuklar için eğitim setlerinin bazılarına seçimlerde aday olan Rabeh’in fotoğrafı eşlik ediyordu.

Kentteki muhalefet Trappes Vatandaşları Angajmanı ile Bölgesel Konseyin Başkan Yardımcısı Othman Nasrou’nun başvurusu üzerine Versailles İdari Mahkemesi, şubatta verdiği kararda seçimi iptal etti ve mevcut başkan Rabeh’in adaylığını geçersiz saydı.

Rabeh’in mahkemenin kararını temyize götürdüğü Danıştay, seçim kampanyası hesaplarında bildirilmeyen bu promosyonların "kural dışı seçim propagandası olduğunu ve seçim kanununu ihlal ettiğine" hükmederek seçimi iptal etti.

Danıştay, seçimlerin tekrarlanmasını isterken; Rabeh’in adaylığını geçersiz bulmadı ve devletin belediye başkanının seçim masraflarını geri ödemesini istedi.

Rabeh, Danıştayın kararıyla kampanyasını tanıdığını ve iyi niyeti gördüğünü belirterek, en geç 3 ayda yapılacak seçimde yeniden aday olacağını ifade etti.

Nasrou ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Danıştayın kararını Trappes sakinlerine bu "ayrılıkçı, iltimaslı ve cumhuriyet karşıtı yönetimden" kurtulmak için bir fırsat olarak yorumladı.

Rabeh, seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 69,5’ini alarak belediye başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Müslüman nüfusun yoğunluğuyla göze çarpan Trappes, şubatta bir lise öğretmeninin "kentin İslamcıların eline düştüğü" iddiasıyla gündeme gelmişti.

Belediye başkanı Ali Rabeh, iddiaların ardından çok sayıda ölüm tehdidi almıştı.