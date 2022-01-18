Fransız Eğitim Bakanı, Kovid-19 protokollerini açıklarken İbiza'da tatil yapıyormuş

Mediapart haber sitesinin ulaştığı bilgilere göre Blanquer, 1 Ocak'ta Le Parisien gazetesine verdiği röportaj sırasında İbiza Adası'nda tatilde olduğunu sakladı.

Olayın ortaya çıkmasıyla Twitter başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları Blanquer'e tepki gösterdi ve röportaja Bakan'ı bürosunda iş başında gösteren fotoğraf iliştirdiği için Le Parisien'i eleştirdi.

Gazete tepkiler üzerine Blanquer'le röportajın telefonla gerçekleştirildiği, nerede olduğunu bilmedikleri, durumu bilerek saklamadıkları açıklamasını yaptı.

Le Parisien'in Yayın Yönetmeni Jean-Michel Salvator, röportajda görsel alınmadığı için kullandıkları fotoğrafın en sık kullandıklarından biri olduğunu, bu yöntemin çoğu medya kuruluşunca da tercih edildiğini söyledi.

Öte yandan Twitter'da Bakan Blanquer'in fotoğrafları tatil ortamlarında "keyif çattığı" şeklinde farklı karelerle montajlanarak çok defa paylaşıldı.

Ayrıca Muhalefet cephesi, sorumsuzlukla itham ettikleri Blanquer'e istifa çağrısı yaptı.

Le Monde gazetesi de Bakan'ın kabinesinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başbakanlığın Eğitim Bakanı Blanquer'e ülkeyi altüst eden Omicron dalgası sırasında Ibiza'ya gitmemesini tavsiye ettiğini yazdı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise hükümetin tatile gitmeleriyle ilgili kabine üyelerine sadece "her an ulaşılabilir" olma kuralını getirdiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Blanquer'in 27 Aralık'ta Elysee Sarayı'ndaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin düzenlenen Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında hazır bulunduğuna dikkati çeken Attal, okullara yönelik sağlık protokolü geç açıklandığı için Blanquer'in de açıklamayı geç yaptığını dile getirdi.