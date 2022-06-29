Fransız mahkemesi Kızıl Tugaylar'ın eski üyelerinin iadesini reddetti

Paris Temyiz Mahkemesi, İtalya'da 1970 ve 1980'li yıllarda terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gıyabi hapis cezaları bulunan Kırmızı Tugaylar'ın eski 10 üyesinin ülkelerine iadesine ilişkin olumsuz görüş sundu.

Ülke basınındaki haberlere göre mahkeme, söz konusu kararına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel ve aile hayatının korunmasını öngören 8'inci madde ile adil yargılanma hakkını kapsayan 6'ıncı maddeyi gerekçe olarak gösterdi.

Fransa'da Nisan 2021'de İtalya'nın talebi üzerine terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalanmış, 3 kişinin daha arandığı açıklanmıştı.

Kızıl Tugaylar İtalya'da 1970 ve 1980'li yıllarda pek çok terör eylemine karıştı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yakalanan Kızıl Tugaylar'ın eski üyelerinden Marina Petrella'nın, sağlık durumu nedeniyle İtalya'ya iadesini 2008'de reddetmişti.

İtalya'da komünizmi yaymak ve bunun için silahlı mücadeleye girmek için kurulan aşırı sol kökenli terör örgütü Kızıl Tugaylar, ülkede özellikle 1970 ve 1980'li yıllarda pek çok şiddet ve terör eylemine karıştı.

Kızıl Tugaylar'ın ülkedeki en çok ses getiren eylemi ise 1978'de yaşandı. Kızıl Tugaylar, İtalyan siyasetinde o dönem iki karşıt güç olan İtalya Komünist Partisi (PCI) ile Hristiyan Demokratları (DC) hükümette bir araya getirmeye çalışan eski Başbakan Aldo Moro'yu 16 Mart 1978'de Roma'da kaçırmış ve 55 gün sonra da öldürmüştü.