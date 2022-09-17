Fransız mahkemesi "Melek Mikail" heykelinin kaldırılmasına hükmetti

Fransa'da mahkeme, dört büyük melekten Hazreti Mikail'in tasvirini konu alan ve Vandee kentinde cadde üstündeki kilise avlusuna yerleştirilen "Büyük Melek Mikail" heykelini, laikliğin tarafsızlığına aykırı dini sembol kapsamına alarak kaldırılmasına hükmetti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Nantes İdari Temyiz Mahkemesi, bir derneğin, heykelin kamusal alanın dışına çıkarılmasına yönelik talebine ilişkin, Nantes İdare Mahkemesinin Aralık 2021'de verdiği lehte kararı inceledi.

Mahkeme, "Büyük Melek Mikail" heykelinin halka açık bir yere yerleştirilmesinin kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören 9 Aralık 1905 tarihli laiklik kanunun 28. maddesine aykırı olduğuna ve 6 ay içinde yerinden sökülmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinde, heykelin Hristiyanlığın sembollerinin bir parçası olduğuna, bu nedenle dini bir karakter taşıdığına dikkati çeken mahkeme hakimi, Vandee Belediyesinin heykelin "kültürel, tarihi, geleneksel, sanatsal bir imge olduğu" yönündeki argümanını ise reddetti.

Belediye Başkanı karara tepki gösterdi.

Özel bir okulda 1935'ten 2017'ye kadar muhafaza edilen "Büyük Melek Mikail" heykeli, 6 Ocak 2018'de Saint-Michel Kilisesi'nin ön avlusuna konulmuştu.

Martta kent belediyesinin düzenlediği oylamada, seçmenlerin yüzde 94,51'i heykelin kamuya açık alanda sergilemesinden yana tercihte bulunmuştu.

Fransa'nın 1905'te kabul edilen laiklik yasası, ülkede ibadet amaçlı kullanılan binalar, mezarlıklar, müzeler veya sergiler dışında, halka açık yerlerde dini işaret ve sembollerin sergilenmesini yasaklıyor.