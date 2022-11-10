Fransız mahkemesinden İslamofobik karar: Belediyenin cami için aldığı yardım kararını iptal etti

Fransa'da mahkeme, Strazburg kentinde inşa edilen Eyüp Sultan Camisi'ne kent belediyesinin yaklaşık 2,5 milyon avroluk yardım kararına İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in itirazını haklı bularak, camiye yardımın yapılmayacağına hükmetti.

Strazburg İdari Mahkemesi, bugün verdiği kararla belediyenin 22 Mart 2021'de aldığı caminin inşa maliyetinin yüzde 10'una denk gelen yardım kararını iptal etti.

Yapılan açıklamada, mahkemenin, kamu raportörünün vardığı sonuca göre, yerel yönetimin caminin yapımını üstlenen Fransa İslam Toplumu Mili Görüş (CIMG) derneğine yaklaşık 2,5 milyon avroluk desteğinin iptaline hükmettiği belirtildi.

Strazburg Belediyesinin 1999 ve 2000'de alınan kararlar çerçevesinde bir ibadet yerine yardım etme kriterlerine uymadığı savunulan açıklamada, derneğin belediyeye yardım talebini caminin inşasından önce ve sağlam bir plan üzerinden sunması gerektiği öne sürüldü.

"Mahkeme, Strazburg Belediyesinin (camiye) yapılacak yardımın kamu yararına kullanacağını yeterli biçimde göstermediği görüşünde" ifadesi kullanılan açıklamada, Valiliğin verdiği bilgi doğrultusunda kentte başka camilerin de olduğunun tespit edildiğine, belediyenin ihtiyaç analizi yapmadığına, derneğin diğer camilerin yetersiz kaldığına veya gerekli koşulları sağlamadığına ilişkin güvence sağlamadığına işaret edildi.

Açıklamada, mahkeme kararının iki ay içinde temyize götürülebileceği kaydedildi.

Darmanin yardıma itiraz etmişti

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yeşiller Partisinden olan Strazburg Belediyesinin 22 Mart 2021'de camiye yönelik yardım kararına karşı çıkarak, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden kararı idari mahkemeye sevk etmesini istemişti.

Darmanin açıklamasında, "Strazburg Belediyesi, Fransa İslami Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullanmıştı.

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta Darmanin'in talebine itiraz ederek, söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.

Devlet, daha önce camiye hibede bulunmuştu

Eyüp Sultan Camisi'nin yapımını üstlenen CIMG ile "İnanç ve Uygulama" adlı sivil toplum kuruluşu ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) dün düzenledikleri ortak basın toplantısında, Darmanin'in tüzüğü gerekçe göstererek validen federasyonları bölgesel organizasyonlardan dışlamasını istemesinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

Fransa hükümeti, İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı camiye 2019 yılında suç önleme hibesi olarak 22 bin 400 avro ödemişti.