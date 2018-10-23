Fransız okullarında helal yemek kararı

Fransa'da Lyon İdare Mahkemesi, Chalon-sur-Saone Belediyesinin, okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanması uygulamasına son veren düzenlemesini yasalara aykırı bularak belediyenin itirazını reddetti.

Lyon İdare Mahkemesi, geçen yıl ağustosta mahkeme kararıyla alınan uygulamanın yasalara aykırı olduğu yönündeki karara Chalon-sur-Saone Belediyesinin itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, 1984'ten beri bölgedeki okullarda domuz ürünleri verilen günlerde alternatif yemekler çıkarıldığını hatırlatarak Chalon-sur-Saone Belediye Meclisi tarafından 2015'te alınan "alternatif menü uygulamasına son verilmesi" kararının yasalara aykırı olduğunu kararlaştırdı. Mahkeme, Ağustos 2017'de Müslümanların Hukuki Savunma Ligi tarafından Chalon-sur-Saone İdare Mahkemesine taşınan ve burada yasağın yasalara aykırı olduğu yönünde alınan karara belediyece yapılan itirazı reddetti.

Mahkeme, felsefi ve dini inançlara göre yenilmesi yasak olan gıdaların yerine alternatif ürünler sunmanın belediyelerin laiklik ve tarafsızlık ilkesine aykırı olmadığının altını çizdi.

Geçen yıl mahkeme, uygulamayı, çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal etmişti.

Chalon-sur-Saone Belediyesi, 2015'te yapılan oylamayla 80'li yıllardan beri şehirdeki okullarda uygulanan "domuz etli yemek verilen günlerde Müslüman ve Yahudi öğrenciler için alternatif yemek çıkarılması" kuralını kaldırmıştı. Karara, okul kantinlerinde öğle yemeği yiyen Müslüman ve Yahudi öğrencilerin velileri, domuz dışında bir alternatif sunulmadığı için tepki göstermiş ve kararın iptali için dava açılmıştı.

Chalon-sur-Saone Belediye Başkanı Gilles Platret'in karara itiraz ederek konuyu bir üst mahkemeye götürebileceğini açıklanırken, mahkeme, belediye sınırlarındaki okul kantinlerinde "domuza alternatif menü" uygulamasına en kısa sürede yeniden başlanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA