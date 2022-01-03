Fransız parlamentosunda hararetli tartışmalar

Fransa'da iktidar partisi milletvekilleri koronavirüs tedbirlerini sıkılaştıracak kanun tasarısı öncesi aşı karşıtlarınden gelen ölüm tehditlerine boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

Yeni tasarıyla artık sinema, tiyatro, restoran gibi kapalı mekanlara giriş ve tren gibi uzun mesafeli toplu taşım araçlarına biniş için negatif test sonucu göstermek yeterli olmayacak, sadece aşılı olanlara izin verilecek.

İktidar partisi dışındaki partilerin de desteklediği bilinen tasarının geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yine de pazartesi günü parlamentoda hararetli tartışmalar yaşandı.

Tasarı aşı karşıtlarını sinirlendirirken bazı milletvekilleri saldırılara ve tehditlere maruz kaldığını aktardı.

Parlamentodaki konuşmasında iktidardaki İlerleyen Cumhuriyet Partisi'nden Yael Braun-Pivet ölüm tehditlerine atıfta bulunarak demokrasinin tehdit altında olduğunu vurguladı ve "boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Oliver Veran da kanunun amacının özgürlükleri kısıtlamak değil hayat kurtarmak olduğunu belirtti.

Öte yandan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon tasarı ile polis dışındaki kişilere de kimlik kontrolü yapma yetkisi verildiğini savunarak bunun totaliter ve otoriter bir topluma kapı aralayacağını söyledi.

Kanunun parlamentonun her iki kanadının onayından geçtikten sonra ocak ortalarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Geçen hafta bir iktidar partisi milletvekilinin garajı ateşe verilmiş ve yandaki duvara çizlen grafitilerden faillerin aşı karşıtları olduğu düşünülmüştü.

Barbara Bessot Ballot da sosyal medya hesabından 52 milletvekilinin ölüm tehditi aldığını açıklamıştı.

Fransa'da komşu ülkelere göre daha fazla aşı şüpheciliği bulunsada 12 yaş üzerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı aşılanmış durumda ve bu Avrupa Birliği'ndeki en yüksek oranlardan biri.

Kaynak: Euronews