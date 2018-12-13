Fransız polisi: Strazburg saldırganı öldürüldü

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlediği silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat etkisiz hale getirildi.

29 yaşındaki Cherif Chekkat'ın yakalanması için gece saatlerinde düzenlenen operasyon düzenlenmişti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, aralarında özel birliklerin de olduğu güvenlik güçleri, Neudorf semtinde operasyon başlattı.

Chekkat'ın yakalanmasına yönelik operasyon sırasında Fransızlar, polisin çalışmalarına zarar vermemek için "Neudorf" etiketiyle kedi fotoğrafları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarla, polisin yeri gibi hassas bilgilerin saldırganın eline geçmesinin önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bu arada, şüphelinin kız kardeşinin bugün başkent Paris'te gözaltına alındığı açıklandı.

En yakın arkadaşı ikna olmadı

Fransız Hükümetinin duyurduğu saldırgan Cherif Chekkatt'ı çocukluğundan beri tanıdığını söyleyen, ancak kimliğinin açıklamasını istemeyen Ali, TRT World'e konuştu. Ali, bu saldırının terörle bağlantısı olduğundan şüphe duyduğunu söyledi.

"Eğer o şimdi beni dinliyorsa, ona teslim olmasını, adaletle yüzleşmesini söylemek isterim. Bundan sonrasında ise rol, psikologların, terapistlerin ve doktorların."

Ali, Cherif Chekkatt'e böyle seslendi. Çocukluğundan beri tanıdığı kişinin böylesine korkuç bir şey yapmasından şok olduğunu söyledi.

Ali'ye göre Chekkatt, kötü bir çocukluk geçirdi. Özellikle annesi ve babası boşanınca psikolojik sorunları başladı ve şiddete maruz kaldı.

Strazburg savcısına göre, şüphelinin elinde bir tabanca ve bir bıçak vardı. Allah-u Ekber diye bağırıp ateş açtı. Polisin verdiği karşılıkla yaralandı ama yine de kaçmayı başardı.

Ancak Ali, şimdiye kadar yapılan resmi açıklamalardan ikna olmadığını söyledi. Dün orda olduğunu ve böyle bir şey söylendiğini duymadığını açıkladı.

Ali, “Nasıl olur da 29 yaşında bir adam Strazburg’un ortasında insanları vurur ve polis onu bulamaz? Bir güvenlik kusuru var. Bu aynı zamanda güvenlik güçlerinin yetkin olmadığı anlamına gelir." dedi.

Silahla yaralanmış bir adamın, yüksek güvenlik seviyesine sahip bir ülkede nasıl saklanabildiği ise hala aydınlatılabilmiş değil.

Saldırı

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirten Heitz, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 23:53