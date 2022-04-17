Fransız polisinin başörtülü iki kadını yumruklaması tepki topladı

Fransa'nın Asnieres kentinde polisin yol ortasında başörtülü iki kadını tartakladığı ve yumrukladığı görüntüler tepki topladı.

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının arabasının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan tarihli görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında başörtülü iki kadına orantısız şekilde müdahalede bulunuyor, içlerinden birini darbediyor, diğerini yere yatırmaya çalışıyor.

Görüntülerde polisin kadınlardan birinin başına yumruk attığı sırada, videoyu çeken kadın bağırarak, "Hey, sizi çekiyorum, onu bırakın. (Kadına) Tokat attı, onu darbetti." diye haykırıyor.

Videoyu çeken kadının ardından aracından inerek polisin yanına gidip onları videoya çektiğini söylediği görüntülerde, polis, "Evet ona vurdum, buna yetkim var." şeklinde cevap veriyor.

Kadın ise polislere, bir kadına bu şekilde vurmaya haklarının olmadığını söyleyerek tepki gösteriyor.

Görüntülerde kadının, yaşanan şiddetten etkilenmemesi için bir yandan aracının içinde olduğu anlaşılan çocuğunu teskin etmeye çalışması dikkati çekiyor.

Sosyal medyada polisin bu tutumu tepki çekerken, Fransız polisinin İslamofobik olduğu yorumları yapıldı.

Polis yaya yolunda geçiş hakkını kullanmasına müsaade etmedi

Diğer yandan görüntüyle birlikte paylaşılan açıklamada, polislerin trafikte sıkıştığı ve ilerlemek için sirenlerini açtığı belirtildi.

O esnada yol geçiş hakkı kendilerinde olan iki başörtülü kadının da karşıya geçmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, polislerin arabalarından inerek yollarına çıkan iki kadına müsaade etmediği ve onları darbettiği iddia edildi.

Paris Emniyetinden açıklama

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 14 Nisan'da Asnieres'te devriye atan polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak polislere saygısızlık yaptığı ve onları kızdırdığı ileri sürüldü.

Kalabalığın araya girmesiyle durumun kontrolden çıktığı kaydedilen açıklamada, polislerin iki kadın hakkında şikayette bulunacağı belirtildi.

Mağdur kadınlar aranıyor

Öte yandan, Twitter'daki İslamofobiyle mücadele hesapları sosyal medya üzerinden kadınların bulunması için yardım çağrısı yaptı.

IslamveInfo hesabından yapılan paylaşımda, avukat desteği sağlanması için söz konusu başörtülü iki kadını tanıyanların kendileriyle irtibat kurması istendi.

Fransa'da birkaç gün önce de güvenlik güçlerinin trenden inen başörtülü bazı kadınlara "maskeleri yüzlerini çok kapattığı" gerekçesiyle müdahale edip para cezası verdiğine ilişkin görüntüler yayımlanmış, çokça tepki toplamıştı.