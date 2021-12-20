Fransız Sanayi Bakanına Kovid-19 bulaştı
Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Avrupa 20.12.2021, 12:44
Pannier-Runacher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını, kendini derhal izole ettiğini ve bakanlık görevini karantinada sürdüreceğini belirtti.
Bakanlık ofisi, Pannier-Runacher'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini, işlerini telefon ve videokonferans yoluyla devam ettireceğini bildirdi.
Başbakan Jean Castex ve 11 yaşındaki kızı da kasım sonunda Kovid-19'a yakalanmıştı.
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