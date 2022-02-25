Fransız vekilden ilginç Ukrayna yorumu: Fırsata çevrilebilecek göç

Merkez sağ parti Demokrasi Hareketi (MoDem) mensubu Bourlanges, Europe 1 kanalında katıldığı programda, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin kapsamını bilemese de belli ölçüde nüfus hareketliliğine yol açacağını belirtti.

Bundan kaynaklı oluşacak göç dalgasına karşı planlı hazırlık yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Bourlanges, "Şüphesiz yüksek kalitede bir göç olacak." dedi.

Bourlanges, savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk etmeye hazırlananlar için "Entelektüeller ama sadece onlar değil, bununla beraber fırsata çevirebileceğimiz yüksek kaliteli bir göç olacak." ifadesini kullandı.

BM’ye göre, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, 100 bine yakın Ukraynalının evini terk etmesine neden oldu.