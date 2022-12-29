Fransız yazarın Müslümanlar için kullandığı ayrımcı ifadeler için suç duyurusunda bulunulacak

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız'ın imzasıyla Twitter'dan yapılan açıklamada, Fransız yazarlar Michel Onfray ve Michel Houellebecq'in, Front Populaire dergisinin son baskısında yayımlanan konuşmalarına atıfta bulunuldu.

Houellebecq'in dergide, "Silahlanan kişiler var, tüfek tedarik ediyorlar, atış stantlarında ders alıyorlar. Tüm bölgeler, İslami kontrol altına alındığında, direniş eylemlerinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Camilerde ve Müslümanların uğrak yeri olan kafelerde terör saldırıları ve silahlı saldırılar olacak." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, Houellebecq'in "Dediğimiz gibi, asıl Fransız halkının isteği, Müslümanların asimile olması değil ancak onların soymayı ve onlara saldırmayı bırakmaları. Veya başka çözümler olarak, gitmeleri." sözüne yer verildi.

Bu sözlerin, "kabul edilemez ve son derece şiddetli" olduğuna işaret edilen açıklamada, Houellebecq'in ayrımcı söylemleri kızıştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "demokratik bir toplumda, yasaların dinleri eleştirmeye izin verdiği" yorumuna yer verilerek Houellebecq'in bu sözlerinin Müslümanların tümüyle reddi ve dışlanmasına çağrı teşkil ettiği vurgulandı.

Bu nedenle Paris Ulu Cami yönetiminin, Houellebecq'in sözlerinin Müslümanlara karşı nefret provokasyonu teşkil ettiği gerekçesiyle Paris Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağı bildirildi.

Paris Ulu Cami Yöneticisi Müslüman toplumunca iktidara yakın olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor

Chems-Eddine Hafız, nisanda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy verme çağrısında bulunmuştu.

Hafız, Fransa'daki Müslüman toplumunca iktidara yakın olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.