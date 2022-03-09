Fransız yazılım şirketi Rusya ve Belarus'taki tüm yeni faaliyetlerini donduruyor

Dassault Sistemleri'nin internet sitesindeki açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının birçok açıdan trajedi olduğu ve görülmemiş kargaşaya yol açtığı belirtildi.

Şirketteki çok sayıda kişinin Ukrayna ile güçlü ilişkileri bulunduğu, yaşanan trajedinin tüm şirkette yansımaları olduğu vurgulanan açıklamada, Dassault Sistemleri'nin barışı desteklediği ve Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu bağlamda Rusya ve Belarus'ta tüm yeni faaliyetlerin askıya alındığı ve kararın, bu haftadan itibaren uygulanacağı belirtilerek halihazırda yaptırım uygulanmayan müşterilere ihracat kısıtlamaları ve yaptırımların dışına çıkmadan minimum destek sağlanacağı ifade edildi.

Rafale uçaklarının üreticisi, Amerikan savaş uçağı alacak Almanya'ya tepkili

Diğer yandan, Fransız Rafale uçaklarının üreticisi Dassault Aviation'ın Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier, BFM Business kanalında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin, Rus tehdidine karşı geçen hafta açıkladığı silahlanma isteklerinde ABD uçaklarını tercih etmesine tepki gösterdi.

Almanya'nın 100 milyar avro savunma bütçesi ayırmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Trappier, "Bu iyi haber. NATO uzun süredir Almanya'yı bütçesinin yüzde 2'sini savunmaya ayırmaya çağırıyor. Çok uzun zaman önce yapmaları gerekeni yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trappier, diğer yandan Almanya'nın ABD’den savaş uçağı alacağı yönündeki açıklamasına, "Avrupa'da Amerika tercih ediliyor." yorumunu yaparak Fransız savaş uçakları Rafale'lerin kıtada satılması konusunda kötümser olduğunu paylaştı.

Fransa, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne 80, Mısır'a 54, Endonezya'ya 42, Katar'a 36, Yunanistan'a 24 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı. Hırvatistan da ikinci el 12 Rafale savaş uçağını satın almak üzere sözleşme imzalamıştı.