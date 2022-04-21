Fransızlar Macron'u daha inandırıcı buldu

Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi televizyon kanallarının canlı aktardığı tartışmada seçmenin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, aşırı sağcı Marine Le Pen’e oranla “daha inandırıcı” bulduğunu ortaya koydu.

Elabe kamuoyu şirketi tarafından BFM televizyon kanalı için düzenlenen ankete göre seçmenin yüzde 59’u, Le Pen’e karşı Macron’u “daha inandırıcı” buldu. Le Pen'i "inandırıcı" bulanların oranı ise yüzde 39'da kaldı.

Aynı şirketin 2017 yılındaki seçimlerin ikinci turu öncesi düzenlediği ankette Macron’u daha "inandırıcı” bulanların oranı yüzde 63 olarak belirlenmişti.

Son anketler, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci turu Macron’un yüzde 55,5 oranıyla önde bitireceğini ortaya koyuyor.

Macron, 2017 yılındaki seçimde Le Pen'e karşı oyların yüzde 66,1’ini alma başarısını gösterdi.

Kaynak: Euronews