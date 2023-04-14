Fransızlar yine sokağa döküldü

Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı gösteriler düzenleniyor.

Anayasa Konseyinin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarıyla onayladığını açıklamasıyla Paris, Lyon, Rennes ve Nantes gibi farklı kentlerde Fransızlar sokağa indi.

Paris'te belediye binasının önüne toplanan göstericiler, Konseyin kararının açıklamasının ardından sokaklarda yürümeye başladı.

Başkentin sembolik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen göstericiler, çöp bidonlarını yollara devirdi ve ateşe verdi. Otobüs duraklarının camlarının kıran göstericiler, "Paris ayağa kalk" şeklinde slogan attı.

Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.

Yerel basın, Nantes kentinde, polis ve göstericiler arasında tansiyonun yükseldiğini aktarırken, göstericilerin, Nantes valiliğinin binasına cam şişeler fırlattığını belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olaylar yaşanıyor.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.