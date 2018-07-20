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FSB'den hipersonik füze bilgilerini sızdıranlara operasyon

Rusya Federal Güvenlik Servisi Batılı ülkelere bilgi sızdırıldığı iddiaları üzerine hipersonik füze üretilen ajansa operasyon düzenledi

FSB'den hipersonik füze bilgilerini sızdıranlara operasyon

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Rusya tarafından üretilen hipersonik füzelere ilişkin bilgilerin Batılı istihbarat örgütlerine sızdırıldığı iddiasıyla Rusya Federal Uzay Ajansına (Roscosmos) operasyon düzenlendi.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Rusya tarafından üretilen hipersonik füzelerle ilgili bilgilerin Batılı istihbarat örgütlerine sızdırıldığına yönelik iddialar nedeniyle, Roscosmos bünyesinde faaliyetlerini yürüten Rus Makine İnşa Araştırma Enstitüsünde (TSNIIMash) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından araştırma yapıldı. 

TSNIIMash bünyesindeki 10 çalışanın, Batılı ülkelere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle sorgulandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, ses hızının yaklaşık 5 katına çıkabilen hipersonik füze sisteminin geliştirilmesinin tamamlandığını bildirmişti.

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