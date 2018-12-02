G20'deki samimiyetin altından 2 milyar dolar çıktı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla 2019'da Rusya’ya 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

Dmitriyev, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Rusya'ya yönelik yatırımlarının artacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, G20 kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Dmitriyev, "Bu görüşmede Suudi Arabistan’ın Rusya’daki yatırımlarının önemli bir boyuta ulaştığı teyit edildi." dedi.

Gelecek yıla ilişkin Rus ekonomisine ek yatırımların yapılmasının planlandığını anlatan Dmitriyev, "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor." diye konuştu.

G20 Zirvesi'nin başında, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Suudi Prens Selman'ın, Rus lider Putin coşkulu şekilde tokalaşması dikkat çekmişti.