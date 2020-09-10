G7 Ülkelerinden Rusya'ya Navalny çağrısı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin kınama mesajı yayımlayan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya yönetimine suikast girişiminin arkasındaki faillerin bulunması çağrısında bulundu.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin dün bir mesaj yayımlayarak, Rusya yönetimini Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin şeffaf bir soruşturma başlatarak suikast girişiminin arkasındaki failleri bulmaya çağırdı.

“KİMYASAL SİLAHLAR, ULUSLARARASI NORMLARA AYKIRIDIR”



Navalnıy’a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, yayınladıkları ortak açıklamada, Almanya yönetiminin Alman tıp uzmanlarının ulaştığı klinik ve toksikolojik bulgular hakkında G7 ülkelerine bilgi verdiği ve buna göre Navalny’ın Rusya tarafından geliştirilen Noviçok klasmanındaki kimyasal bir zehirle zehirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kimyasal silahların herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir koşulda herhangi bir kişi tarafından kullanılması kabul edilemez ve bu tür silahları kullanmak uluslararası normlara aykırıdır. Biz, G7 dışişleri bakanları olarak, Rusya’yı bu korkunç saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda acilen şeffaf bir soruşturma başlatmaya ve Rusya’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini göz önünde bulundurarak failleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz.” diye kaydedildi.

YAPILAN SALDIRI DEMOKRASİYE VURULMUŞ BİR DARBEDİR



Ayrıca açıklamada, Navalnıy’a yapılan saldırının Rusya’daki demokrasi ve siyasi zenginliğe vurulmuş diğer bir darbe olduğu belirtilirken, Rus yönetiminden ülkedeki sivil ve siyasi hakları garanti altına alması istendi.



NAVALNIY’A NE OLDU?

Navalnıy, 20 Ağustos 2020 tarihinde Tomsk şehrinden Moskova’ya yolculuk yaptığı sırada uçakta fenalaşmıştı. Muhalif lideri taşıyan uçak Omsk’a acil iniş yaptıktan sonra Navalnıy bilinci kapalı bir şekilde ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı. Muhalefet, Aleksey Navalnıy’ın Kremlin tarafından zehirlendiği kanaatinde.

Navalnıy, ailesinin ve yakınlarının talebi sonrası 22 Ağustos 2020 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’e götürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Navalnıy’ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını ifade etti. NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan Navalnıy’ın zehirlenmesi ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütmeye talep ederken, Rusya Navalnıy’ın zehirlenmesiyle ilgili suçlamaları reddetti.

Alman hükumeti, Berlin’de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kesinlikle zehirlendiğini açıkladı. Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Navalnıy’ın Noviçok grubuna ait bir maddeyle zehirlendiği gösteren tartışmasız kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

Zehirlenme olayını Navalnıy’a yapılan bir saldırı olarak nitelendiren Seibert, Alman hükumetinin bunu sert bir şekilde kınadığını kaydetti.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 13:22