Gagauz Yeri Kurucu Başkanı Stefan Topal hayatını kaybetti. Sovyetler Birliği dağılırken, Gagauz yeri, Stefan Topal'ın üstün gayretleriyle ilk özerklik alan bölge olmuştu. Topal, özerk Gagauz Yeri'nin ilk kurucu başkanlığını yapmıştı.

GAGAUZ'YA 1994'TE ÖZERKLİK ALDI

Gagauz (Gökoğuz) Özerk Bölgesi 23 Aralık 1994 tarihinde, Moldova’nın güneyinde üç şehir ve 30'dan fazla köyün birleşmesi ile kuruldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Balkanlarda azınlıklar ihtilafı kapsamında, barış yoluyla çözülen ilk Özerk Bölge konumuna sahip oldu.

Gagavuz (Gökoğuz) Yeri’nin 35 kişinden oluşan Halk Meclisi bulunuyor. Meclis, kendi içişlerine ait konularda karar alma yetkisine sahip. Moldova hükumetinde ise başkan tarafından temsil edilmekte olan Gagauz, dışişlerinde Moldova hükumetine bağlı...

Gagauzlar kimdir?

Gagavuzlar ya da Gagauzlar, bugünkü Moldova Cumhuriyeti’nde, başta Gagauzeli Özerk Devleti olmak üzere kuzeydoğu Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan'da yaşayan, çoğunluğu Ortodoks-Hıristiyan olan bir Türk topluluğu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 12:13