Gagavuz'da Nasrettin Hoca Kreşi açıldı

Moldova’nın Gagavuz Özerk Yeri’nde TİKA’nın inşa ettiği Nasrettin Hoca Kreşi’nin açılışı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Başkanı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Gagavuz Özerk Yeri’nde inşa ettiği Nasrettin Hoca Kreşi’nin açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gerçekleşen törenin ardından yaptığı konuşmada, “Başta TİKA olmak üzere, burada emeği geçen herkese, katkı sağlayan arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel bir eğitim alacaksınız ve çok güzel insanlar yetişecek. Gagauzya’yı yücelteceksiniz, büyüteceksiniz” dedi. Törene ayrıca TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Başkanı Mahmut Çevik ve TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu da katıldı.

Törenin ardından Bakan ve beraberindeki heyet kreşte anaokulu çocukları tarafından düzenlenen dans gösterilerini izledi. Sınıfları gezen heyet çocuklara şeker dağıttı. Programda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Nasrettin Hoca Kreşi için Moldovanca ve Gökoğuz Türkçesinde çift dilli eğitim materyalleri hazırlayarak ilk setleri teslim etti.

Gagauz Yeri’nde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ekonomik istikrarsızlıklar ve artan işsizlik nedeniyle birçok insan, ailelerini ve çocuklarını arkalarında bırakarak başka ülkelere gitmek zorunda kalmıştı. Yurt dışına ve diğer bölgelere giden ailelerin çocuklarının okul öncesi egitimine imkân oluşturmak ve daha iyi koşullarda bakımını sağlamak amacıyla inşa edilen kreşin 8.000 m² alan üzerinde, 1.000 m² tek katlı kapalı alana ve dört adet açık oyun alanına sahip olduğu aktarıldı.İlk etapta yaşları 3 ile 7 arasında değişen 72 çocuğa yatılı olarak hizmet verecek Nasrettin Hoca Kreşi, Gagauz Yeri’ndeki 26.000 nüfuslu başkent Komrat çocuklarına daha iyi ve modern şartlarda eğitim sunacak. Ayrıca kreşte yapılacak etkinlikler ve eğitimler, çocukların Türk Kültürü ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlayacak. Komrat Belediye Meclisi kararı ile kreşe Türk ve Gagauz kültürünün ortak değerlerinden olan Nasrettin Hoca’nın ismi verildi.

Kaynak: QHA