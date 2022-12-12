Galler'de "İsrail'e silah satan" fabrikanın camlarını indirdiler

Aktivistler, ABD merkezli havacılık ve savunma sistemleri üreticisi Teledyne Technologies’in Presteigne kasabasında yer alan fabrikasına perşembe günü baskın düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda eylemciler, fabrikanın camlarını indirerek içeri girdi ve ofislerdeki bilgisayarları parçaladı.

Grup üyeleri, 7.30 sularında çatıya çıkarak binayı işgal ettiklerini ve fabrikanın faaliyetlerini durdurmasını istediklerini söyledi.

Olay yerine giden polisin yaptığı açıklamada 65, 41 ve 39 yaşlarında üç kadınla 34 yaşındaki bir erkeğin yakalandığı belirtildi.

Eylemcilerin kimlikleri paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Grubun yaptığı açıklamada, Teledyne ve alt kuruluşu E2V Technologies’in İsrail ordusu için drone ekipmanları ve gözetleme sistemleri ürettiği öne sürüldü.

İsrail’in en büyük silah şirketi Elbit Systems’ın faaliyetlerine son vermeyi amaçladıklarını belirten grup, Birleşik Krallık hükümetini de Filistinlilere karşı yürütülen işgal kampanyasına destek vermekle suçladı.

Elbit Systems ya da Teledyne olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Independent Türkçe