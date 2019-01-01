Ganalı asker İngiliz ordusunu 'Onu kıştan koruyamadığı için' dava etti

Ganalı asker, İngiliz ordusuna kendisini kötü hava şartlarına karşı koruyamadığı için 150 bin Sterlin'lik tazminat davası açtı.

Michael Asiamah, İngiliz ordusunun görev başında iken kendisine dondurucu rüzgârda 18 saatlik bir egzersiz sırasında uygun sıcak giysiler sağlamayı ihmal etmesinden sonra hastalandığını söyledi.

Başkonsoloslukta görev yapan 36 yaşındaki Asiamah, Karayipler ve Afrika kökenli insanların soğuk yaralanmalara karşı daha duyarlı olduklarını bilmesine rağmen ordunun kendisini soğuğa maruz bıraktığını söyledi.

Gana'da doğan Asiamah, Yüksek Mahkeme'ye Salisbury Ovası ve Leicestershire'daki Naseby Battlefield egzersizlerinin ona acı verdiğini ifade etti. Mart 2016'da egzersiz için eldiven, kışlık çorap ve bot gibi bir takım getirmesi konusunda onu uyarmadıklarını ve soğuk havaya karşı duyarlılıklarını anlattığında onlara devam etmeleri gerektiğinin söylendiğini ve bu durum yüzünden hastalandığını belirtti.

Şu anda Tidworth, Wiltshire'daki evinin yakınında eski bir kiliseye başkanlık eden eski asker, Ekim 2016'ya kadar orduda görev yapmıştı.

Daily Express'te yer alan habere göre mahkemeye sunulan davacı belgelerinde Asiamah, 2016 yılında orduda yaşadığı bu olaydan sonra şu an 15 santigratın altındaki sıcaklıklarda dışarı çıkması durumunda semptomlarını ağırlaştırma riski altında olduğunu iddia ediyor.

Naseby'de sivil kıyafetler ile ilk önce soğukta beş saatlik derslere katıldığını söyleyen Asiamah, "Bunu takip eden hafta da sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren Salisbury Ovasındaki eğitim çalışmaları yapıldı" dedi.

2009 yılında yapılan bir araştırmada, İngiliz Ordusundaki siyahi askerlerin soğuk havada yaralanmaya karşı beyaz derili askerlerden 30 kat daha fazla olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 08:31