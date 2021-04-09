Gardiyanlar greve gitti, cezaevleri polis kontrolüne geçti

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'deki Forest, Saint-Gilles ve Berkendael cezaevlerinde görevli gardiyanlar ve diğer işlerde görevli çalışanlar, personel azlığı nedeniyle iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle dün gece grev başlattı.

Grev nedeniyle bugün cezaevlerindeki çalışanların sadece yüzde 15'inin görevleri başında olduğu bildirildi. Bu nedenle güvenliğin sağlanması için cezaevlerine polis ekipleri yönlendirildi.

Grev nedeniyle mahkumların hücrelerden çıkarılmadığı belirtildi. Sadece yemek ihtiyaçları karşılanan mahkumların yürüyüşe çıkmasına, duşa gitmelerine ve ziyaretçileriyle görüşmelerine izin verilmediği aktarıldı.

Grevin bu gece sona ermesi bekleniyor. Gardiyanlar, iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle personel takviyesi yapılması talebinde bulunuyor.

Kaynak: AA