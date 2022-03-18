Gazprom: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz gönderimi sürüyor

Gazprom iki günlük düşüşün ardından bugün Avrupaya yüksek hacimde gaz gönderiyor. Gazpromun açıklamasının ardından Ukrayna'dan da bu yönde açıklama geldi.

Ukraynalı gaz iletim sistemi operatörü, iki günlük düşük hacimlerin ardından cuma günü, Ukrayna üzerinden Rusya'nın gaz geçişini maksimum düzeyde olduğunu bildirdi.

Alman enerji şirketi E.ON, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu bildirmişti.