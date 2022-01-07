Gece kulüpleri aşı merkezi oldu
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapalı olan gece kulüplerinin bir haftalığına aşı merkezlerine dönüştürüldüğü bildirildi.
Avrupa 07.01.2022, 15:25
İnternetten randevu alan herkes, geçici olarak aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde Kovid-19 aşısı yaptırabiliyor.
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının uygulandığı kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.
Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59,6 milyona ulaşırken (yüzde 71,6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34,6 milyonu buldu.
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