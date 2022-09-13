Gelecek yıl yapılması planlanan Yeni Kaledonya referandumu ertelendi

Ulusal basındaki haberlere göre, Carenco, Yeni Kaledonya'da yerel kanal Caledonia'ya yaptığı açıklamada, Haziran/Eylül 2023'te Yeni Kaledonya'nın yeni statüsüne ilişkin "proje referandumunun" düzenlenmeyeceğini kaydetti.

Carenco, referandumu "hazır olduklarında" yapacaklarını sözlerine ekledi.

Eski Denizaşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu'nun Yeni Kaledonya'da yeni hukuki çerçeveye ilişkin Haziran 2023'de "proje referandum" düzenleneceğine söz verdiğinin anımsatıldığı ulusal basındaki haberde de belirli yetkilerin merkezi hükümet Paris'ten Yeni Kaledonya'ya aktarılmasını öngören 1998'deki Noumea Anlaşması'nı imzalayan taraflar arasında görüşmelerin ilerlemediğine değinildi.

Yeni Kaledonya'da 2021'de "Fransa'nın bir parçası veya bağımsız bir ülke olmak" arasında tercih yapmak için sandık başına gitmişti.

Seçmenlerin yüzde 96,49'unun bağımsızlığa "hayır" dediği referandumda, katılım oranı ise rekor düşüşle yüzde 43,90 olarak belirlenmişti.

Bağımsızlık yanlıları, Kovid-19 salgını nedeniyle referandumun düzenlenmesi için yeterli şartların oluşmadığını belirterek seçmenlere oy kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. Yeni Kaledonya, 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüz ölçüme sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Louis Mapou'nun yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.