Gençlere 500 euro verilecek

Fransa'da hükümet işsiz ve eğitimsiz gençlere ayda 500 euroya varan maddi yardımda bulunma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan proje Mart 2022'de devreye girecek.

"Gençlik Katılım Sözleşmesi" (Contrat Engagement Jeune) adı verilen yeni yardımdan 18 ile 25 yaş arasındaki işsiz, öğrenci olmayan ve bir iş alanında eğitimi bulunmayan gençler faydalanabilecek.

İş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri haftada 15 ile 20 saat arasında bir süre gençlere iş, staj ya da eğitim araştırmalarında destek verecek.

Gençlerin mali durumlarına göre değişecek yardım, en fazla 500 euro olabilecek ve 1 yıl boyunca verilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.

"550 milyon euroluk proje"

Hükümet, Gençlik Katılım Sözleşmesi'nden toplamda 400 bin gencin faydalanacağını planlıyor.

Hedefin gençlerin "hızla iş bulması" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Macron, bu proje için 2022 bütçesinden 550 milyon euro ayrıldığını kaydetti.

Sözleşme gençlere ikinci bir okula gitme, çıraklık ya da ustalık eğitimi alma, bir şirkette staj yapma veya belirli bir alanda kalifiye eleman olmasını sağlayacak bir eğitimden geçmesine imkan tanıyacak.

Gençlerin aylık 500 euroluk yardımdan faydalanabilmesi için kendisine sunulan iş ya da eğitim tekliflerini kabul etmesi, iş görüşmelerini kaçırmaması, bir işte çalışmaması ya da uzun süredir eğitim almıyor olması şartı aranacak.

Kaynak: Euronews