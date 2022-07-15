Gerhard Schröder'i bekleyen tehlike

Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), eski Şansöyle Gerhard Schröder'i Putin ile olan ilişkisi nedeniyle ihraç etmeyi planlıyor.

Schröder, Moskova'nın Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri nedeniyle ciddi şekilde eleştiriliyor.

Bu eleştirilerden payını alan SPD de eski başbakanın ihraç edilmesini resmen tartışmaya başladı.

Partinin Hanover teşkilatı tarafından verilen önergeler hakkında incelemelere başlayan tahkim komisyonu henüz bir karar almadı. Fakat sürecin haftalar alabileceği belirtiliyor.

Yerel parti yetkilisi Christoph Matterne, Schröder'in üyeliğine karşı 17 önerge aldıklarını söyledi.

Partinin kıdemli üyesi Thomas Kutschaty de Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, Schröder'in "Putin'e olan mali ve kişisel bağımlılığının SPD'ye olan bağlılığından veya şansölyesinin mirasından daha önemli olduğuna karar verdiğini" söyledi.

Fakat hukukçular, üyelerin partiden ihraç edilmesinin önünde büyük engeller olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, Schröder, aleyhinde çıkacak herhangi bir karara itiraz hakkına da sahip.

Rusya ile olan bağlarını kesmemekte direndi

1998'den 2005'e kadar Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Schröder, o dönemlerde Putin ile yakın dostluk geliştirdi.

2005 seçim sonuçlarının ardından başbakanlıktan istifa etmesinden sadece birkaç ay sonra Schröder, çoğunluk hissesi Rus devlet enerji şirketi Gazprom'a ait olan Rus-Alman şirketi Nord Stream AG'nin denetim kurulu başkanı oldu.

2017 yılında Schröder, Rus devlet enerji şirketi Rosneft'in de denetim kurulu başkanlığına seçildi.

Ancak Moskova, Ukrayna'yı işgalini Şubat ayında başlattığından beri, Schröder Kremlin'le olan yakın bağları ve Rusya ile ticari bağlarını kesme konusundaki isteksizliği nedeniyle yoğun eleştiriye maruz kaldı.

Eski Alman lider işgali haksız bularak kınadı ancak Putin'i eleştirmedi. Ayrıca, kamu ve siyasi baskı onu vazgeçmeye zorlayana kadar Rus enerji devlerindeki kazançlı görevlerinde kalmaya devam etti.

Baskılara daha fazla dayanamadı

Alman Parlamentosu, Schröder'in eski bir şansölye olarak özel hak ve ayrıcalıklarını azaltma yoluna gitti. Vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ofisi ve personeli elinden alındı.

Avrupa Parlamentosu ayrıca, Schröder ve Rusya ile mali bağları olan diğer AB siyasi figürlerine yaptırım uygulanması çağrısında bulunan bir kararı da kabul etti.

Tüm bunların ardından nihayet mayıs ayında Schröder Rosneft'in denetleme kurulundan ayrılacağını açıkladı. Ayrıca Gazprom'da bir denetleme kurulu pozisyonu için aldığı teklifi de geri çevirdi.

Schröder: Savaş 'sadece diplomasi yoluyla sona erdirilebilir'

Tüm eleştirilere rağmen, 78 yaşındaki Schröder Putin ile bağları konusunda geri adım atmamakta kararlı görünüyor.

Birkaç gün önce Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine "Başkan Putin ile görüşme fırsatlarından" vazgeçmeyeceğini söyledi.

Röportajda Schröder, "Ukrayna'da askeri bir çözüme inanmıyorum. Neden silah tedariğine odaklanılıyor? Savaş ancak diplomatik müzakerelerle sona erdirilebilir" dedi.

Kaynak: Euronews