Gerilim düşüyor: Avusturya Başbakanı Nehammer, Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı Radev'i yılbaşı konserine davet etti

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Viyana'daki Müsikverein'de her yılın ilk günü düzenlenen ve 100'e yakın ülkede canlı yayınlanan Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konserine Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın davet edildiği bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Nehammer'in, davete icabet etmesi durumunda Radev ile Şengen konusunu da görüşeceği kaydedildi.

Nehammer de basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in davetini kabul ederek Viyana'ya gelmesinin kendisini memnun edeceğini belirterek, düzensiz göçe karşı Bulgaristan'ın sınırlarını koruma çabalarını Avusturya'nın desteklediğini, bu doğrultuda 15 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde bu ülkenin finansal olarak desteklenmesini talep ettiklerini söyledi.

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın 8 Aralık'ta Şengen bölgesine girmek için yaptığı başvuruların görüşüldüğü toplantıda bu iki ülkeyi veto etmişti.

Avusturya'nın engeline hem Romanya hem de Bulgaristan tepki göstermiş, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Viyana'nın aldığı kararın "iç politika motifli" olduğunu, ülkesinin söz konusu serbest dolaşım bölgesine girmek için gerekli bütün koşulları yerine getirdiğini söylemişti.