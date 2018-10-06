Gidiyor, gidiyor, gitti...

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sothbey's müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satılmasının ardından kendi kendini parçaları ayırdı.

Banksy'nin oldukça tanınan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sothbey's müzayede evinde açık artırmaya çıktı. Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser açık artırmada satışa çıkan son eserdi.

Ancak 2006 tarihli eser 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa (1.042 milyon sterlin- yaklaşık 7.6 milyon TL) satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

Dehaya şahit olduk

Sotheby's'in üst düzey yöneticisi Alex Branczik olayla ilgili açıklama yaparak "Öyle görünüyor ki Banksy'lendik" dedi.

Branczik Financial Times'a açıklamasında da "Böyle bir durumla geçmişte karşılaşmadık. Bunun müzayede bağlamında ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz" dedi. Eserin bu haliyle de oldukça değerli olabileceğini söyleyen Branczik "Banksy belki de İngiltere'nin en iyi sokak sanatçısı ve bu gece onun dehasının küçük bir parçasına şahit olduk" diye konuştu.

Alıcının kimliği henüz açıklanmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 17:47