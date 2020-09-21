Girit’te Yunan sondajı başlıyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine Yunanistan’dan karşı adım geldi. Girit adasının güneyinde doğal gaz ve petrol arama izni geçen sene verilen Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve Yunanistan’ın Hellenic Petroleum şirketleri 2021’in Ocak ve Şubat ayında faaliyetlerine başlıyor. Adanın güneyi ve güneybatısını kapsayacak arama faaliyeti, hidrokarbon yatağı olduğu düşünülen daha önce araştırma yapılmamış 40 bin metrekarelik bir alanda yürütülecek. Çalışmaların 8 yıl süreceği duyurulurken, göç eden memeli deniz canlılarının en az etkileneceği dönem olduğu için kış mevsimi özellikle seçildi. 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek arama faaliyetlerinde ilk 2 aşamada 3D teknolojisi kullanılarak deniz tabanı taranacak, sondaj faaliyeterinin başlaması ise son adım olacak.

ORTALAMA DERİNLİK 4 BİN METRE OLACAK

Ortalama 4 bin metre derinlikte gerçekleştirilecek arama faaliyeterinin masrafları karşılayabilmesi için yaklaşık olarak 500 milyon varil petrole eşdeğer rezerv bulunması gerektiği belirtiliyor. Bununla birlikte uluslararası enerji şirketleri ExxonMobil ve Total çalışmaların yapılacağı alandan çok umutlu.



“Türkiye’den korkuyorsunuz” eleştirisi



Türkiye’nin Mavi Vatan ile duyurduğu 462 bin kilometrekarenin 189 binlik alanı Doğu Akdeniz’de yer alıyor. Girit adasının doğusu ile güneydoğusundaki alanlar da Mavi Vatan içerisinde. Yunanistan, sondaj faaliyetlerine adanın doğusunu katmayarak Türkiye ile yeniden karşı karşıya gelmeyeceğinin işaretini verdi. Zira Atina her ne kadar Libya Mutabakatı ve Mavi Vatan yokmuş gibi davransa da, Girit adasının doğusunu tartışma konusu yapmamayı tercih etti. Yunan medyasında konuyla ilgili tartışmalarda iki grup mevcut. Bunların ilki adanın batısı ve güneybatısının rezerv içerdiğini bu nedenle burada çalışmalar yürütüleceğini savunurken diğer kanat ise Türkiye’den korkulduğu için adanın doğusunun planın dışında özellikle tutulduğunu iddia ediyor.



Kaynak: Diriliş postası