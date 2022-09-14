Gironde vilayetindeki yangın devam ediyor: 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Gironde Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gironde'da devam etmekte olan yangında şimdiye kadar 3 bin 200 hektar yeşil alanın küle döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar tahliye edilenlerin sayısının 840'a yükseldiği belirtilerek, gece itibarıyla alevlerle mücadele eden itfaiye çalışanlarının sayısının 900'den fazla olacağı vurgulandı.

Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.