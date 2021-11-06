Glasgow'da çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlıları yürüyüş düzenledi

Kelvingrove Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 bin kişi, şehir merkezindeki George Meydanı'na yürüdü.

Ellerinde “İklim değişikliği öldürür”, “İklim değişikliği için harekete geçin” ve “COP26 çöktü” yazılı pankartlar taşıyan çevreciler, tüm devletlere iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, “Bağımsız İskoçya” yazılı pankartlar ve İskoç bayrakları taşıyan bağımsızlık yanlıları, sık sık milli marşları eşliğinde slogan attı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı yürüyüşte polisle ellerinde kırmızı bayrak taşıyan bir grup gösterici arasında gerginlik yaşandı. Yaklaşık 20 gösterici bir süre polis kordonunun arasında kaldı.

Glasgow'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı 31 Ekim'de başlamıştı. İlk haftası sona eren zirve 12 Kasım'da tamamlanacak.