Göçmen çocuğu İçişleri Bakanı, sığınmacıları uzak adalara gönderme olasılığını araştırdı

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in sığınmacıların uzak Atlantik adalara gönderilmesi olasılığının uygulanabilirliğini araştırttığı ortaya çıktı.Financial Times'ın haberine göre, kendisi de göçmen çocuğu olan Patel, bakanlık yetkililerine İngiltere'den yaklaşık 6 bin 500 kilometre uzaktaki güney Atlantik'teki volkanik ada Ascension'da sığınma kampı inşa edilip edilemeyeceğine bakılması talimatı verdi.

Bakanın araştırılmasını istediği diğer bir ada da Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 1815'teki Waterloo Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra sürgüne gönderildiği Saint Helena oldu.

Bu konuda Dışişleri Bakanlığına danışılarak adalar gibi uzak yerlere sığınmacı göndermenin uygulanabilirliği hakkında değerlendirme yapıldı.Bakan Patel'in plana devam etmemeye karar verdiği anlaşıldı.Öneride, 1980'lerden beri sığınmacılar için açık denizlerde kayıt ve gözaltı merkezleri kullanan Avustralya'nın etkisi olduğu değerlendiriliyor.İşçi Partisinden Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, konuya ilişkin, "Bu gülünç fikir hem insanlık dışı hem de uygulanabilir değil ayrıca aşırı maliyetli.

Dolayısıyla bu Muhafazakar Parti hükümetinin böyle bir fikir bulması akla yakın geliyor." dedi.Arjantin'in hak iddia ettiği Falkland Adaları'nı savunmak için kullanılan ve bir hava üssüne ev sahipliği yapan Ascension Adası, 1000'den az bir nüfusa sahip.1972'de İngiltere'de doğan Patel'in anne ve babası, 1960'larda Uganda'dan İngiltere'ye gelmişti. Hintli olan aile daha önce de Hindistan'dan Uganda'ya göçmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 16:56