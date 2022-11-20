Göçmen merkezinde kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, merkezde kalan kişinin, bu sabah rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Korumamız altındakilerin güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve bu olaydan derinden üzüldük. Otopsi yapılacağı için şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan bir sözcü, ölümün bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklandığına dair şu aşamada hiçbir kanıtın bulunmadığını belirtti.

Hayatını kaybeden göçmenin, geçen hafta küçük tekneyle İngiltere'ye ulaştığı açıklandı.

- Manston Göçmen İşlem Merkezi, kötü şartları nedeniyle hapishaneye benzetiliyor

İngiltere'nin Kent bölgesinde oldukça kalabalık olan Manston Göçmen İşlem Merkezi'ndeki ağır koşullar, "hapishane veya hayvanat bahçesi"ne benzetiliyor.

Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken Kent'teki yerel yöneticiler, bu sayının şu an 4 bine yaklaştığını bildiriyor.

İçişleri Bakanı Suella Braverman da Manston'daki kötü koşullar nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

BBC'ye konuşan ve takma isim kullanan Ahmed isimli göçmen, 2 Kasım'da söz konusu merkezdeki kötü koşulları anlatmış ve insanlara "hayvan" gibi davranıldığını ve 130 kişinin tek bir büyük çadırı paylaşmaya zorlandığını ifade etmişti.

Ahmed, merkezdeki ağır koşulların hapishane veya hayvanat bahçesi gibi olduğunu belirtmişti.

Eleştirilerin ardından merkezdeki sığınmacılar, otobüslerle götürülmeye başlanmıştı.

- Göçmen merkezi şubat ayında açıldı

Kent bölgesindeki eski bir askeri üs olan Manston, İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan göçmenler için işlem merkezi olarak şubat ayında açılmıştı.

Güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapıldığı süre içinde bu kampta tutulan göçmenler, daha sonra İçişleri Bakanlığının sığınma ve konaklama sistemine dahil ediliyor.

Manston, 30 Ekim'de Dover'de yangın bombasının atıldığı başka bir merkezden 700 göçmenin gönderilmesiyle daha da kalabalıklaştı.

İngiliz Kızıl Haçı, "Manston'daki ciddi durumun, sığınma sisteminin karşı karşıya bulunduğu ağır sorunların göstergesi olduğunu" bildirmişti.